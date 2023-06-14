«Договорняк чистой воды»: Игрок, находившийся на просмотре у Вереса, усомнился в честности победы над Металлургом 14 июня, 16:40 Футбольный клуб Верес (Фото:ФК Верес)

Ровенский Верес сумел сохранить прописку в украинской Премьер-лиге, уничтожив Металлург в ответной стыковой игре.

В начале поединка не был засчитан гол в ворота ровенской команды. Арбитр встречи Дмитрий Бондаренко отменил взятие ворот, поскольку игрок Металлурга Владимир Белоцерковец подыграл себе рукой в ходе голевой атаки.

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Украинский полузащитник Эдвард Кобак, который ныне выступает за польские Карпаты, сделал репост публикации из Instagram-аккаунт «Брутальный футбол» в своих социальных сетях и прокомментировал ее.

«Договорняк чистой воды», — написал Кобак.

Фото: instagram.com/edvard_k99

Отметим, что 21-летний игрок находился на просмотре у ровенской команды, однако в состав не прошел.

Ранее сообщалось, что главный тренер Вереса неожиданно покинул клуб после победы в плей-офф за место в УПЛ.