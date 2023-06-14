«Договорняк чистой воды»: Игрок, находившийся на просмотре у Вереса, усомнился в честности победы над Металлургом

14 июня, 16:40
Поделиться:
Футбольный клуб Верес (Фото:ФК Верес)

Футбольный клуб Верес (Фото:ФК Верес)

Ровенский Верес сумел сохранить прописку в украинской Премьер-лиге, уничтожив Металлург в ответной стыковой игре.

В начале поединка не был засчитан гол в ворота ровенской команды. Арбитр встречи Дмитрий Бондаренко отменил взятие ворот, поскольку игрок Металлурга Владимир Белоцерковец подыграл себе рукой в ходе голевой атаки.

Видео дня

Читайте также:
«Их цель — это террор». Украинский клуб Премьер-лиги поставил клеймо стране-агрессору из-за ночного обстрела Кривого Рога

Украинский полузащитник Эдвард Кобак, который ныне выступает за польские Карпаты, сделал репост публикации из Instagram-аккаунт «Брутальный футбол» в своих социальных сетях и прокомментировал ее.

«Договорняк чистой воды», — написал Кобак.

instagram.com/edvard_k99
Фото: instagram.com/edvard_k99
Читайте также:
«Это был детский поступок с моей стороны». Форвард сборной Украины извинился перед экс-наставником Динамо

Отметим, что 21-летний игрок находился на просмотре у ровенской команды, однако в состав не прошел.

Ранее сообщалось, что главный тренер Вереса неожиданно покинул клуб после победы в плей-офф за место в УПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Верес

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X