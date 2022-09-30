Верес упустил шанс стать лидером украинской Премьер-лиги — видео

30 сентября, 15:37
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Вереск принимал Движение в Ровно (Фото:ФК Верес)

Вереск принимал Движение в Ровно (Фото:ФК Верес)

Ровенский Верес на своем поле не смог победить львовский Рух в стартовом матче 6-го тура украинской Премьер-лиги и упустил шанс стать лидером чемпионата.

Верес открыл счет уже на 9-й минуте благодаря точному удару Дахновского.

Рух отыгрался довольно быстро — на 26-й минуте львовяне провели хорошую комбинацию, а Таллес удачно сыграл на добивании после сейва голкипера.

Видео дня

Прошло всего 5 минут, как ровенчане снова вышли вперед. Клец отлично пробил со штрафного и попал в дальний угол.

Удержать победу Вересу все же не удалось. На 53-й минуте Дидык выиграл верховую дуэль во время стандарта и ударом головой сравнял счет.

Верес упустил шанс стать лидером, однако поднялся на третье место, тогда как Рух занимает 10-е место.

Вереск — Рух 2:2
Голы: Дахновский, 9, Клец, 31 — Таллес, 26, Дидык 53

https://www.youtube.com/watch?v=aNoqnWb5vfM&ab_channel=SetantaSports%D0%A3%D0%9F%D0%9B

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре УПЛ Верес уступил Кривбассу 0:1, а Рух обыграл Зарю 3:1.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Премьер-лига Украины ФК Верес ФК Рух

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