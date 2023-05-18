Флешмоб отменяется. Украинскому клубу запретили пускать на матч с Шахтером болельщиков 18 мая, 22:29 Верес отменил проведение флешмоба в поддержку ВСУ (Фото:ФК Верес)

Верес получил предупреждение за продажу билетов на матч 27-го тура УПЛ против Шахтера.

Руководство ровенской команды пыталось обойти запрет Украинской ассоциации футбола и пропускать болельщиков на стадион. Клуб перед домашним поединком с Шахтером анонсировал мероприятие в поддержку ВСУ и запустил в продажу «пропуска для проведения флешмоба».

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Однако из-за предупреждения от футбольных инстанций Верес был вынужден отказаться от проведения данного действа.

«Флешмоб отменяется. Народный клуб Верес планировал на матче против Шахтера поддержать Вооруженные силы Украины и организовать флешмоб с флагом Украины и буквами ВСУ. Но в футбольном сообществе и многих медиа такое желание нашего клуба вызвало значительный резонанс.

Сегодня футбольные инстанции предупредили Верес, что матч не начнется, если на трибуне соберутся люди для флешмоба. Также с клуба могут быть сняты очки в турнирной таблице.

Нас удивляет, что в театрах, ТРЦ, гипермаркетах, концертах могут собираться одновременно тысячи людей в закрытом помещении, а присутствие несколько сотен человек на огромном стадионе запрещено. Но есть регламент, хотя по нашему мнению он должен быть откорректирован.

Верес продолжает отстаивать позицию, что на официальных матчах должен быть определенный процент зрителей и партнеров клуба. Иначе, непонятно для чего проводить чемпионаты. Клубы играют для болельщиков, или для самих себя?", — говорится в официальном заявлении клуба.

Верес не впервые пытается обойти запреты УАФ. Недавно клуб заплатил штраф в размере 20 000 гривен за присутствие болельщиков на стадионе.



Ровенский клуб сейчас занимает 10-ю позицию в УПЛ, имея в активе 27 зачетных пунктов.

Турнирная таблица УПЛ:

Фото: flashscore.ua

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