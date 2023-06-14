Определился первый победитель плей-офф за место в украинской Премьер-лиге 14 июня, 14:52 Верес не оставил шансов Металлургу в ответном матче (Фото:ФК Верес)

Ровенский Верес победил запорожский Металлург со счетом 6:1 в ответном матче плей-офф за место в украинской Премьер-лиге и остался в элитном дивизионе страны.

Металлург распечатал ворота Вереса на 8-й минуте, однако после просмотра видеоповтора арбитр не засчитал взятие ворот.

Отмененный гол добавил уверенности Вересу и уже на 16-й минуте ровенчане вышли вперед после автогола Крапивного.

Видео дня

На 23-й минуте Балан удвоил преимущество хозяев, а еще через пять минут Гагун сделал счет разгромным.

Ближе к завершению тайма Металлург остался в меньшинстве после удаления Сокола, что еще больше усложнило задачу запорожцам.

В меньшинстве гости пропустили еще три гола на что ответили только одним и в итоге остались в Первой лиге, тогда как Вересс продолжит свои выступления в высшем дивизионе Украины.

В другом противостоянии за место в УПЛ сойдутся черкасский ЛНЗ и Ингулец из Петрово (первый матч — 1:1).

Верес — Металлург З 6:1

Голы: Крапивный, 16 (авт), Балан, 23, 66, Гагун, 28, Гайдучик, 82, 89 — Могильный, 90+2

Удаление: Сокол, 35 (Металлург З)

В первом матче Верес уступил Металлургу со счетом 0:1.