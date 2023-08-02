«Вопросы к футболистам Вереса». В Шахтере отреагировали на скандальный гол в матче УПЛ 2 августа, 21:42 Николай Матвиенко (Фото:ФК Шахтер Донецк)

Донецкий клуб сенсационно сыграл вничью с Вересом (1:1) в рамках чемпионата Украины.

Свой гол «горняки» забили в компенсированное время ко второму тайму. Главный арбитр встречи Александр Шандор назначил штрафной, который был реализован без свистка.

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Автором гола стал капитан команды Николай Матвиенко. Защитник рассказал подробности взятия ворот, отметив диалог с арбитром.

«Я взял мяч, подошел к арбитру, он мне демонстративно указал на свисток и спросил, буду ли я бить по свистку. Я ответил, что нет, поставил мяч и пробил. Это уже вопрос к футболистам Вереса, почему они там не разобрались, но никак не к судье и не ко мне», — приводит слова Матвиенко официальный сайт Шахтера.

Украинец подвел итоги встречи, объяснив, почему команда не смогла выиграть.

«Мы во втором поединке выходим с планом, что нужно забить быстрый гол, начать агрессивно, но, к сожалению, второй раз это не слишком хорошо получается. Создаем достаточно моментов и возможностей для того чтобы забить, но в конце атак не доходим до удара. Соответственно, нет реализации — это наша большая проблема. Плюс красная карточка оказала существенное влияние на результат: во втором тайме мы уже больше думали о том, как сохранить один балл, а не как атаковать самим», — добавил Матвиенко.

Напомним, свой следующий поединок Шахтер проведет 6 августа с Тоттенхэмом в рамках благотворительности. Ранее сообщалось, команды устроят аукцион после матча в Лондоне.