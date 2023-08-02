Шахтер в скандальном матче потерял очки в игре с аутсайдером УПЛ — видео
Верес отобрал очки у Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)
В среду, 2 августа, стартовал второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня Верес на своем поле сенсационно отобрал очки у Шахтера.
Первый тайм проходил в спокойном режиме, пока не началось компенсированное время. «Горняки» получили штрафной на углу штрафной площади, а главный арбитр встречи Александр Шандор показал на свисток, дав понять, что разыгрывать его нужно по команде.
Николай Матвиенко не стал соблюдать требование арбитра и пробил по пустым воротам. Мяч оказался в сетке, а судья указал на центр поля. Все претензии ровенского клуба были отклонены.
На следующей же минуте дончане остались в меньшинстве — Артем Бондаренко был удален за опасную игру. По повтору видно, что он старался избежать контакта, но рефери принял такое решение.
Во втором тайме Верес сумел сравнять, но не обошлось без ошибки соперника. Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык плохо сыграл на выходе, чем воспользовался Евгений Шевченко, который забил в пустые ворота.
До конца встречи команды создали несколько моментов, но счет больше не изменился.
Верес — Шахтер 1:1
Голы: Шевченко, 62 — Матвиенко, 46
Удаление: Артем Бондаренко, 47 (грубая игра)
Турнирная таблица
В следующем туре Верес сыграет с Колосом, а Шахтер примет Александрию.
Напомним, на NV Спорт доступно расписание и результаты второго тура чемпионата Украины.