Шахтер в скандальном матче потерял очки в игре с аутсайдером УПЛ — видео 2 августа, 19:00 Верес отобрал очки у Шахтера (Фото:ФК Шахтер Донецк)

В среду, 2 августа, стартовал второй тур украинской Премьер-лиги. В рамках игрового дня Верес на своем поле сенсационно отобрал очки у Шахтера.

Первый тайм проходил в спокойном режиме, пока не началось компенсированное время. «Горняки» получили штрафной на углу штрафной площади, а главный арбитр встречи Александр Шандор показал на свисток, дав понять, что разыгрывать его нужно по команде.

Видео дня

Николай Матвиенко не стал соблюдать требование арбитра и пробил по пустым воротам. Мяч оказался в сетке, а судья указал на центр поля. Все претензии ровенского клуба были отклонены.

Фото: MEGOGO

На следующей же минуте дончане остались в меньшинстве — Артем Бондаренко был удален за опасную игру. По повтору видно, что он старался избежать контакта, но рефери принял такое решение.

Фото: MEGOGO

Во втором тайме Верес сумел сравнять, но не обошлось без ошибки соперника. Голкипер Шахтера Дмитрий Ризнык плохо сыграл на выходе, чем воспользовался Евгений Шевченко, который забил в пустые ворота.

До конца встречи команды создали несколько моментов, но счет больше не изменился.

Верес — Шахтер 1:1

Голы: Шевченко, 62 — Матвиенко, 46

Удаление: Артем Бондаренко, 47 (грубая игра)

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В следующем туре Верес сыграет с Колосом, а Шахтер примет Александрию.

Напомним, на NV Спорт доступно расписание и результаты второго тура чемпионата Украины.