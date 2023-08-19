Самый смешной гол украинского футбола. Верес и Ворскла устроили комедию — видео
Битва аутсайдеров (Фото:ФК Ворскла)
В четвертом туре Премьер-лиги полтавский клуб добыл свою первую победу в этом чемпионате.
Ворскла быстро забила два гола, однако также быстро Верес вернул интригу. Гол вышел курьезным и смешным. В штрафной площади Ворсклы царила суматоха, голкипер и защитники никак не могли выбить мяч от своих ворот. И расторопней всех оказался Станислав Шарай, которому удалось таки отправить мяч в сетку.
Больше голов в этом поединке зрители так и не увидели.
Верес — Ворскла — 1:2
Голы: Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18
Обзор матча
Победа помогла Ворскле покинуть зону вылета.
Турнирная таблица УПЛ