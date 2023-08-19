Самый смешной гол украинского футбола. Верес и Ворскла устроили комедию — видео

19 августа, 17:06
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Битва аутсайдеров (Фото:ФК Ворскла)

Битва аутсайдеров (Фото:ФК Ворскла)

В четвертом туре Премьер-лиги полтавский клуб добыл свою первую победу в этом чемпионате.

Ворскла быстро забила два гола, однако также быстро Верес вернул интригу. Гол вышел курьезным и смешным. В штрафной площади Ворсклы царила суматоха, голкипер и защитники никак не могли выбить мяч от своих ворот. И расторопней всех оказался Станислав Шарай, которому удалось таки отправить мяч в сетку.

Видео дня

Больше голов в этом поединке зрители так и не увидели.

Верес — Ворскла — 1:2

Голы: Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18

https://www.youtube.com/embed/UaMCN6LAXfA

Обзор матча

Победа помогла Ворскле покинуть зону вылета.

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Турнирная таблица УПЛ

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Ворскла Чемпионат Украины по футболу ФК Верес

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