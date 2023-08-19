Самый смешной гол украинского футбола. Верес и Ворскла устроили комедию — видео 19 августа, 17:06 Битва аутсайдеров (Фото:ФК Ворскла)

В четвертом туре Премьер-лиги полтавский клуб добыл свою первую победу в этом чемпионате.



Ворскла быстро забила два гола, однако также быстро Верес вернул интригу. Гол вышел курьезным и смешным. В штрафной площади Ворсклы царила суматоха, голкипер и защитники никак не могли выбить мяч от своих ворот. И расторопней всех оказался Станислав Шарай, которому удалось таки отправить мяч в сетку.

Видео дня

Больше голов в этом поединке зрители так и не увидели.

Верес — Ворскла — 1:2

Голы: Шарай, 20 — Кучеров, 6 (авт.), Юрченко, 18

Обзор матча

Победа помогла Ворскле покинуть зону вылета.

Турнирная таблица УПЛ

Фото: flashscore.ua