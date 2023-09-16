«Больные люди»: известный тренер, служивший в ВСУ, жестко разнес Тимощука и Ордеца 16 сентября, 17:34 Юрий Вернидуб (Фото:ФК Кривбасс)

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб заявил, что Анатолию Тимощуку и Ивану Ордецу не будут рады в Украине.

Специалист считает, что эти украинские футболисты являются больными, ведь находились в России.

«Я не хочу об этих людях говорить. Что о Тимощуке, что об Ордеце. Это — больные люди. Они свой выбор сделали.

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Тимощук очень много говорит, что как это так, что все его завоевания сняли с него. А чего он ждал? Что ему еще что-нибудь прибавят? За то, что он сейчас находится в Зените и работает на агрессора? Думаю, здесь все закономерно, все справедливо.

Совершенно не понимаю футболистов, которые после 2014 года поехали играть в Россию. Почему именно туда? Разве не было других вариантов? Если ты не хочешь играть в Украине, то уезжайте куда угодно. В тот же Азербайджан. Но только не в Россию".

Вернидуб отдельно прокомментировал ситуацию с Ордецом, который сейчас играет в Германии.

«Да, Ордец с началом полномасштабной войны все же набрался смелости и ушел оттуда, играет сейчас в Германии. Но если он захочет вернуться в Украину — его общество не примет. Никогда. Ни его, ни Тимощука», — приводит слова тренера Sport Arena.

Напомним, Вернидуб на момент начала полномасштабной войны находился в Молдове, где тренировал Шериф. Сразу же он вернулся в Украину, чтобы вступить в ВСУ.

Отметим, бывший игрок сборной Украины жестко отреагировал на появление Тимощука в Instagram Зенита.