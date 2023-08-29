«Скоро будут бить морды прямо на поле»: тренер украинского клуба назвал главную проблему УПЛ 29 августа, 20:00 Юрий Вернидуб (Фото:ФК Кривбасс)

Главный тренер Кривбасса Юрий Вернидуб недоволен работой арбитров в чемпионате Украины по футболу.

Специалист заявил, что несколько тренеров украинской Премьер-лиги публично выступают с недовольством по поводу работы арбитров.

«Я считаю, что не имеет права помощник тренера, или кто-либо, когда женщина судит, кричать в ее адрес оскорбительные слова. Но вы видите, что в судействе у нас делается. Если даже Роман Григорчук издал по этому поводу целую тираду… Выходит, не один Вернидуб не любит проигрывать.

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Одно дело, когда это по-человечески, так, как должно быть: проиграл, пожал коллеге руку и ушел. А когда твою команду откровенно убивают, то есть недовольство. Примеры: Григорчук, Ротань… С таким судейством мы можем докатиться до того, что скоро морды будут бить прямо на поле", — сказал Вернидуб в интервью изданию Украинский футбол.

В турнирной таблице чемпионата Украины Кривбасс занимает пятое место, имея восемь очков после пяти сыгранных туров.

Напомним, тренер Зари шокировал, заявив о желании уйти.

Ранее сообщалось, что Динамо отказалось отпускать капитана в европейский клуб.