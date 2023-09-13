ПСЖ официально продал легенду клуба за солидную сумму на Ближний Восток

13 сентября, 22:10
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Марко Верратти (Фото:Al-Arabi Sports Club)

Марко Верратти (Фото:Al-Arabi Sports Club)

Футболист сборной Италии Марко Верратти продолжит карьеру в чемпионате Катара.

30-летний полузащитник подписал контракт с Аль-Араби на срок до 2026 года.

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Марко будет выступать за новую команду под 7 номером

«Я был очень горд носить цвета ПСЖ более десяти лет, общаться с таким количеством великих игроков и выиграть 30 трофеев. Париж, клуб и его болельщики всегда будут занимать особое место в моем сердце. Я навсегда останусь парижанином», — заявил Верратти.

Видео дня

https://twitter.com/alarabi_club/status/1701991041249751110

ПСЖ получит за трансфер игрока 45 миллионов евро. Зарплата итальянца в новой команде составит около 30 миллионов евро в год.

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Напомним, Верратти защищал цвета ПСЖ с 2012 года. За это время он провел 416 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 11 голов и выполнил 61 голевую передачу. В составе парижан выиграл 30 трофеев, что является рекордом чемпионата Франции.

Ранее сообщалось, что голкипер сборной Украины может переехать в Саудовскую Аравию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG)

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