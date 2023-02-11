«Быстро ничего не будет». Тренер Челси объяснил невыразительную игру Мудрика во втором матче подряд

11 февраля, 20:39
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Мудрик провел третий матч в составе Челси (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Мудрик провел третий матч в составе Челси (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Главный тренер лондонского Челси Грэм Поттер поделился впечатлениями от матча 23-го тура английской Премьер-лиги против Вест Хэма (1:1) и игры новичков команды.

Комментируя потерю очков в матче с Вест Хэмом, Поттер заявил, что новички команды, в том числе и украинец Михаил Мудрик, — молодые игроки и им нужно время на адаптацию, сообщает BBC.

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"Я думаю вы увидели наш потенциал в первом тайме. Знаем, что нужно продолжать работать и не обращать внимания, что говорят другие. У нас отличный потенциал, но он еще не раскрыт.

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И Энцо Фернандес, и Жоау Фелиш, и Михаилу Мудрик, и Нони Мадуэке нужно время. Они будут прогрессировать, это все молодые игроки. Они будут понимать нас, мы будем лучше их понимать. Быстро ничего не будет", - сказал Поттер

Мудрик перешел в Челси из Шахтера за 100 млн евро, что стало самым дорогим зимним трансфером в истории английской Премьер-лиги.

Украинец дебютировал за Челси в матче 21-го тура АПЛ против Ливерпуля (0:0).

В своем первом матче в основе «синих» против Фулхэма (0:0) Мудрик был заменен уже после первого тайма и получил самую низкую оценку в команде по версии портала Whoscored.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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