Нереализованный пенальти и удаление. Мудрик не спас Челси от поражения в лондонском дерби 20 августа, 20:35 Вест Хэм переиграл Челси (Фото:Reuters/Matthew Childs)

В рамках второго тура чемпионата Англии Челси проиграл Вест Хэму (1:3).

«Молотобойцы» вышли вперед уже на 7 минуте встречи, когда Агерд поразил ворота Челси.

«Синие» отыгрались в средине первого тайма — Чуквуемека нанес результативный удар. Еще до конца половины Челси мог выйти вперед, но Энцо не реализовал пенальти.

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На старте второго тайма Вест Хэм вновь повел в счете после гола Антонио.

Через несколько минут Агерд получил красную карточку, оставив хозяев поля в меньшинстве.

Фото: Reuters/Matthew Childs

До конца встречи Челси создал пару возможностей для взятия ворот соперника, но реализовать их не сумел.

Финальную точку поставил Пакета, который реализовал пенальти в компенсированное время.

Украинский футболист Челси Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не смог отметиться.

Вест Хэм — Челси 3:1

Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Пакета, 95 (пен.) — Чуквуемека, 28

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Фото: flashscore.ua

В следующем туре Вест Хэм сыграет с Брайтоном, а подопечные Маурисио Почеттино сойдутся с Лутоном.

Напомним, в первом туре Челси в жарком матче сыграл вничью с Ливерпулем.

Ранее сообщалось, что лондонцы заплатили огромные деньги за 19-летнюю звезду.