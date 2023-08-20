Нереализованный пенальти и удаление. Мудрик не спас Челси от поражения в лондонском дерби
Вест Хэм переиграл Челси (Фото:Reuters/Matthew Childs)
В рамках второго тура чемпионата Англии Челси проиграл Вест Хэму (1:3).
«Молотобойцы» вышли вперед уже на 7 минуте встречи, когда Агерд поразил ворота Челси.
«Синие» отыгрались в средине первого тайма — Чуквуемека нанес результативный удар. Еще до конца половины Челси мог выйти вперед, но Энцо не реализовал пенальти.
На старте второго тайма Вест Хэм вновь повел в счете после гола Антонио.
Через несколько минут Агерд получил красную карточку, оставив хозяев поля в меньшинстве.
До конца встречи Челси создал пару возможностей для взятия ворот соперника, но реализовать их не сумел.
Финальную точку поставил Пакета, который реализовал пенальти в компенсированное время.
Украинский футболист Челси Михаил Мудрик вышел на поле во втором тайме, но результативными действиями не смог отметиться.
Вест Хэм — Челси 3:1
Голы: Агерд, 7, Антонио, 53, Пакета, 95 (пен.) — Чуквуемека, 28
Турнирная таблица
В следующем туре Вест Хэм сыграет с Брайтоном, а подопечные Маурисио Почеттино сойдутся с Лутоном.
Напомним, в первом туре Челси в жарком матче сыграл вничью с Ливерпулем.
Ранее сообщалось, что лондонцы заплатили огромные деньги за 19-летнюю звезду.