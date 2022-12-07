Путем Ярмоленко. Английский клуб намерен подписать звезду сборной Украины — СМИ
Малиновский выступает за Аталанту с 2019 года (Фото:REUTERS/Alberto Lingria)
Лондонский Вест Хэм, за который ранее выступал украинский нападающий Андрей Ярмоленко, намерен подписать полузащитника сборной Украины и итальянской Атланты Руслана Малиновского, сообщает Il Giorno.
По информации источника, лондонский клуб планирует оформить переход Малиновского в зимнее трансферное окно.
Аталанта в свою очередь хочет получить за 29-летнего украинского хавбека 16−18 миллионов евро.
Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до 2024 года.
Ранее сообщалось, что Малиновский близок к переходу в лондонский Тоттенхэм.
Также была информация, что подписать украинца намерен девятикратный чемпион Франции Марсель.