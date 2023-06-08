Вест Хэм в боевом матче одолел Фиорентину и стал обладателем кубка Лиги конференций 2022/23 8 июня, 00:09 Вест Хэм — победитель Лиги конференций 2022/23 (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

В финале третьего по значению еврокубкового турнира под эгидой УЕФА английский Вест Хэм победил итальянскую Фиорентину и завоевал трофей.

Матч начался очень живо со стороны обеих команд. Однако уже к середине первого тайма Фиорентина смогла забрать инициативу в свои руки и всеми силами пыталась найти ключ к воротам Вест Хэма. Впрочем, ни одному из коллективов в первом тайме не удалось отправить мяч в сетку ворот соперника.

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Во втором тайме арбитр назначил пенальти в ворота Фиорентины после игры рукой капитана итальянцев Бигари. Одиннадцатиметровый удар на 62-й минуте уверенно реализовал Бенрахма. Ответ «фиалок» долго ждать не пришлось: через пять минут Бонавентура ударом со взлета отправил мяч в нижний угол ворот — 1:1.

Точку в матче поставил Боуэн: после паса Пакета англичанин вышел один на один с голкипером и принес трофей своей команде.

Фиорентина — Вест Хэм 1:2

Голы: Бонавентура, 67 — Бенрахма, 62 (пен), Боуэн, 90

Отметим, что Вест Хэм также становился победителем Кубком обладателей кубков в 1965-м году.

Напомним, в субботу, 10 июня, пройдет финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Манчестер Сити и миланский Интер.

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