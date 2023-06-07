Вест Хэм подготовил праздничный автобус в случае победы в Лиге конференций — фото 7 июня, 18:52 Вест Хэм — фаворит турнира (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Сегодня, 7-го июня, состоится финал третьего по значению еврокубкового соревнования, в котором Вест Хэм сыграет против Фиорентины. Англичане настолько уверены в своей победе, что уже разъезжают «победным» автобусом по улицам Лондона.

В сети появились фото автобуса английского клуба с надписью: «Победители — Лига конференций Европы УЕФА 2022/23.

Фаны остроумно отреагировали самоуверенность на «молотобойцев»:

Видео дня

«Все делаем ставку на Фиорентину,

Будет очень неудобно, если они проиграют,

Мы прекрасно перекрасили чемпионский автобус Арсенала", — написали болельщики под фото.

Ранее сообщалось, что букмекеры сделали прогноз на финал Лиги конференций.