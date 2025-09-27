Клуб английской Премьер-лиги уволил главного тренера за два дня до игры против команды украинца

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Результаты и выступления в течение второй половины прошлого сезона и начала сезона 2025/26 не соответствовали ожиданиям, и Совет директоров считает, что изменения необходимы, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в Премьер-лиге.

Совет директоров хотел бы поблагодарить Грэма и его тренерский штаб за их упорный труд во время их работы в Молотобойцах и пожелать им всяческих успехов в будущем.

Процесс назначения замены продолжается. Клуб пока не будет предоставлять дальнейших комментариев", — говорится в заявлении пресс-службы.

Свой следующий матч Вест Хэм проведет в понедельник, 29 сентября, против Эвертона украинца Виталя Миколенко в рамках шестого тура АПЛ. Пока неизвестно, кто будет руководить командой в этой игре.

Отметим, что Молотобойцы неудачно стартовали в новом сезоне. Команда Поттера вылетела из Кубка английской лиги, набрала всего 3 очка в 5 турах АПЛ, проиграв пять из шести игр. Сейчас они занимают предпоследнее, 19 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что Поттер возглавлял Вест Хэм с января текущего года. В своей тренерской карьере 50-летний специалист работал с Лидсом Карнеги, Эстерсундом, Свонси, Брайтоном и Челси.

