Клуб английской Премьер-лиги уволил главного тренера за два дня до игры против команды украинца

27 сентября, 14:04
Поделиться:
Вест Хэм уволил тренера посреди сезона (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Вест Хэм уволил тренера посреди сезона (Фото: Reuters/Matthew Childs)

Совет директоров Вест Хэм Юнайтед принял решение уволить с должности главного тренера Грэма Поттера.

Читайте также:
Южная Корея — Украина: где и когда смотреть матч ЧМ-2025 (U-20)

Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

«Результаты и выступления в течение второй половины прошлого сезона и начала сезона 2025/26 не соответствовали ожиданиям, и Совет директоров считает, что изменения необходимы, чтобы как можно скорее улучшить позиции команды в Премьер-лиге.

Реклама

Совет директоров хотел бы поблагодарить Грэма и его тренерский штаб за их упорный труд во время их работы в Молотобойцах и пожелать им всяческих успехов в будущем.

Процесс назначения замены продолжается. Клуб пока не будет предоставлять дальнейших комментариев", — говорится в заявлении пресс-службы.

Читайте также:
Один из лучших форвардов мира отметился уникальным рекордом, превзойдя Роналду и Холанда — видео

Свой следующий матч Вест Хэм проведет в понедельник, 29 сентября, против Эвертона украинца Виталя Миколенко в рамках шестого тура АПЛ. Пока неизвестно, кто будет руководить командой в этой игре.

Отметим, что Молотобойцы неудачно стартовали в новом сезоне. Команда Поттера вылетела из Кубка английской лиги, набрала всего 3 очка в 5 турах АПЛ, проиграв пять из шести игр. Сейчас они занимают предпоследнее, 19 место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Напомним, что Поттер возглавлял Вест Хэм с января текущего года. В своей тренерской карьере 50-летний специалист работал с Лидсом Карнеги, Эстерсундом, Свонси, Брайтоном и Челси.

Ранее СМИ писали, что Довбик может перейти в клуб АПЛ в ближайшее трансферное окно.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Вест Хэм Футбол Английская Премьер-лига Виталий Миколенко Эвертон

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies