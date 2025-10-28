Исландский клуб вылетел из высшего дивизиона страны, но сыграет в еврокубках — как это возможно

28 октября, 19:57
Поделиться:
Вестри вошел в историю исландского футбола (Фото: ФК Вестри)

Вестри вошел в историю исландского футбола (Фото: ФК Вестри)

Исландский Вестри стал уникальным клубом этого сезона.

По итогам чемпионата Исландии Вестри занял 11-е место и вылетел в низший дивизион. Решающим стало поражение от Рейкьявика 25 октября со счетом 1:5.

Читайте также:
Таинственный футболист АПЛ в маске сыграл в матче медиалиги: фанаты подозревают, что это Мудрик — видео

Несмотря на это, Вестри сыграет в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027.

Реклама

Путевку в еврокубки Вестри себе гарантировал еще в августе 2025 года, когда получил Кубок Исландии, обыграв в финале Валюр со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Мьельбю из маленькой деревни сенсационно стал чемпионом Швеции и сыграет в квалификации Лиги чемпионов.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Исландия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies