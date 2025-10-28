Исландский Вестри стал уникальным клубом этого сезона.

По итогам чемпионата Исландии Вестри занял 11-е место и вылетел в низший дивизион. Решающим стало поражение от Рейкьявика 25 октября со счетом 1:5.

Несмотря на это, Вестри сыграет в квалификации Лиги Европы УЕФА сезона 2026/2027.

Путевку в еврокубки Вестри себе гарантировал еще в августе 2025 года, когда получил Кубок Исландии, обыграв в финале Валюр со счетом 1:0.

