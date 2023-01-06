Умер легендарный итальянский футболист и тренер 6 января, 14:31 Виалли лечился от рака поджелудочной железы (Фото:Action Images via Reuters)

В возрасте 58 лет после длительной борьбы с раком скончался легендарный экс-футболист и тренер Джанлука Виалли.



Как сообщает The Guardian, бывший итальянский нападающий Сампдории, Ювентуса и Челси Виалли лечился от рака поджелудочной железы.

Виалли начал свою карьеру в Кремонезе — клубе своего родного города, прежде чем провести лучшие игровые годы за Сампдорию и Ювентус, и закончил свою карьеру в Челси, который также возглавил как тренер.

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Также он выступал за сборную Италии, в составе которой забил 16 голов в 59 матчах. За свою национальную команду он сыграл на чемпионатах мира 1986 и 1990 годов.

В его послужном списке два титула чемпиона Италии, победа в Лиге чемпионов, один Кубок УЕФА, два Кубка обладателей кубков, по одному Суперкубку УЕФА, Кубку Италии, Кубку Англии и Кубку английской Лиги.

В последние недели было объявлено, что Виалли откажется от должности главы делегации сборной Италии, чтобы сосредоточиться на лечении рака поджелудочной железы.

Ранее он воссоединился в сборной Италии с главным тренером Роберто Манчини, своим бывшим напарником по Сампдории, где они играли вместе с украинцем Алексеем Михайличенко, и Виалли надеялся, что сможет вернуться к работе.

Специалист объявил, что прошел лучевую терапию и химиотерапию в ноябре 2018 года, поскольку годом ранее у него был диагностирован рак. Первоначально его выписали из больницы в апреле 2020 года, но в декабре 2021 года он объявил, что болезнь вернулась.

В конце 2022 года от рака толстой кишки умер «Король футбола» Пеле.