После игры 36-летний футболист поблагодарил семью за поддержку, опубликовав в Инстаграме видео, на котором его жена и сын безумно радуются во время просмотра Классического. Очевидно, его родные не сдержали эмоций именно после гола Андрея в ворота Горняков.

«Ради таких эмоций мы и играем. Люблю вас и спасибо за поддержку», — написал Андрей в сторис.

Фото: Скриншот

Впоследствии на своей странице в Инстаграме Инна Ярмоленко поздравила своего любимого с важным успехом.

«С победой, команда! Горжусь тобой, любимый», — написала Инна в сторис.

Фото: Скриншот

Напомним, Андрей женился на Инне еще в 2011 году, а пара воспитывает троих сыновей: Ивана, Даниила и Максима.

Отметим, что победа в Кубке Украины стала для киевлян первой с апреля 2021 года. В предыдущих 9-ти играх было четыре ничьих и пять побед Шахтера.

Кстати, 2 ноября украинское классическое состоится уже в рамках 11-го тура УПЛ. Начало игры во Львове — в 18:00.

