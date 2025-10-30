«Горжусь тобой любимый»: жена Ярмоленко эмоционально отреагировала на гол своего мужа в игре с Шахтером — видео
Инна и Андрей Ярмоленко женаты с 2011 года (Фото: instagram.com/yarmolenkoandrey)
Лидер Динамо Андрей Ярмоленко показал, как семья отреагировала на его гол, который помог киевлянам заложить фундамент для будущей волевой победы над Шахтером (2:1) в матче 1/8 финала Кубка Украины.
После игры 36-летний футболист поблагодарил семью за поддержку, опубликовав в Инстаграме видео, на котором его жена и сын безумно радуются во время просмотра Классического. Очевидно, его родные не сдержали эмоций именно после гола Андрея в ворота Горняков.