Защитник ПСЖ Илья Забарный открыл счет в матче шестого тура Лиги 1 против Осера.

На 32-й минуте украинец откликнулся на передачу Витиньи в штрафную площадку соперника и ударом с первого касания переиграл голкипера. Для Забарного это первый гол в составе парижан.

После первого тайма ПСЖ ведет в счете против Осера — 1:0.

Этот матч стал шестым для Забарного в футболке французского гранда. Напомним, защитник сборной Украины перешел в ПСЖ из Борнмута 12 августа и подписал контракт с клубом до 2030 года.

