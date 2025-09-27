Забарный забил дебютный гол за ПСЖ — видео
Эмоции Забарного после гола (Фото: REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Защитник ПСЖ Илья Забарный открыл счет в матче шестого тура Лиги 1 против Осера.
На 32-й минуте украинец откликнулся на передачу Витиньи в штрафную площадку соперника и ударом с первого касания переиграл голкипера. Для Забарного это первый гол в составе парижан.
После первого тайма ПСЖ ведет в счете против Осера — 1:0.
Этот матч стал шестым для Забарного в футболке французского гранда. Напомним, защитник сборной Украины перешел в ПСЖ из Борнмута 12 августа и подписал контракт с клубом до 2030 года.
