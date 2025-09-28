Эмоционально отпраздновал. Довбик забил за Рому первый гол в сезоне — видео

28 сентября, 16:56
Артем Довбик (Фото: ФК Рома)

Украинский нападающий Артем Довбик отличился за Рому в ворота Вероны в пятом туре Серии А.

Уже на седьмой минуте встречи защитник римлян Зеки Челик выполнил навесную передачу в штрафную соперников, украинец выиграл борьбу и головой отправил мяч в сетку.

Артем эмоционально отпраздновал гол и даже копнул рекламный щит.

После первого тайма счет 1:0 в пользу римлян.

Это первый мяч Довбика за Рому в этом сезоне во всех турнирах.

Ранее мы сообщали, что форвард может перейти в клуб АПЛ в ближайшее трансферное окно.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Артем Довбик ФК Рома Футбол

