«У Буффона не было шансов». Легендарный украинский футболист рассказал о своем самом важном голе в карьере — видео 30 мая, 13:09 Александр Паляница (Фото:dynamo.kiev.ua)

Бывший игрок Днепра и Кривбасса Александр Паляница поделился своими воспоминаниями о матче против Пармы в Кубке УЕФА сезона 1999/2000 с криворожской командой.

По его словам, все для взятие ворот Буффона сделал Пономаренко, а ему осталось только подставить ногу.

«Мы в Италии с Пармой играли. Владимир Пономаренко с фланга отдал мне очень хороший пас, а я лишь ногу подставил — и все. Метров 16 было до ворот, мяч скользкий, Буффон вроде и угадал направление полета мяча, прыгнул в угол, но не смог его достать. Там еще от штанги мяч залетел, поэтому шансов у него парировать тот удар было мало».

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Однако бывший футболист отметил, что это еще не самый ценный его гол в карьере.

«Но это не наиболее важный мой гол — выше ценю тот, который на турнире „Переправа“ я забил по юношам. Как-никак, он позволил команде завоевать трофей. А еще — последний мой гол, в Высшей лиге, который забил в Киеве на стадионе Динамо Шовковскому», — сказал Паляница в интервью Fanday.

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