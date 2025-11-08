В девятом туре регулярного сезона молодежной английской Премьер-лиги Сандерленд на домашнем поле одержал победу в игре против Ипсвича со счетом — 4:2.

Третий гол хозяев поля забил украинец Тимур Тутеров. 20-летний игрок легко вошел с мячом в чужую штрафную площадь и отправил его в ворота команды соперника.

Напомним, Тутеров перешел к Черным котам в апреле 2023 года из юношеской команды Колоса. В июле 2025-го он подписал новый контракт с Сандерлендом. Детали сделки не разглашаются, однако, по информации СМИ, новый договор рассчитан на два года — до лета 2027-го.

В прошлом сезоне 20-летний футболист, которого также вызвали в юношескую сборную Украины, забил четыре гола и один раз отметился результативной передачей в 16 матчах за Сандерленд U-21. В этом Тутеров уже забил шесть голов и отдал один ассист в семи играх за Черных котов.

