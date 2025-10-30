Украинский «гигант» дублем помог команде уничтожить соперников в Кубке Венгрии — видео

30 октября, 09:28
Александр Пищур — украинский футболист Дьор (Фото: УАФ)

В матче Кубка Венгрии Дьор из высшего дивизиона одержал разгромную победу над любительским клубом Пилиш (9:0).

В этой игре дублем отметился Александр Пищур. На 25-й минуте украинец мастерски переиграл голкипера команды соперника, выйдя почти один на один с ним. Через несколько минут 20-летний Пищур забил во второй раз на этот раз головой.

Отметим, что перспективный форвард является сыном легенды Волыни Александра Пищура. Пищур-младший начинал футбольный путь в академии Десны. Впоследствии выступал за Мункач, после чего переехал в Венгрию, где успел поиграть за Кишварду U-19, дубль Академии Пушкаша и Дьирмо.

20-летний Александр поражает своими габаритами — в таком возрасте он имеет рост 2,04 метра.

