В этой игре дублем отметился Александр Пищур. На 25-й минуте украинец мастерски переиграл голкипера команды соперника, выйдя почти один на один с ним. Через несколько минут 20-летний Пищур забил во второй раз на этот раз головой.

Реклама

Отметим, что перспективный форвард является сыном легенды Волыни Александра Пищура. Пищур-младший начинал футбольный путь в академии Десны. Впоследствии выступал за Мункач, после чего переехал в Венгрию, где успел поиграть за Кишварду U-19, дубль Академии Пушкаша и Дьирмо.

20-летний Александр поражает своими габаритами — в таком возрасте он имеет рост 2,04 метра.

Ранее мы писали, что тренер Ромы похвалил Довбыка после его победного гола в чемпионате Италии.