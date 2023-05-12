Серебро для Реброва. Дубль Андрея Ярмоленко принес «украинской» команде медали в ОАЭ — видео 12 мая, 22:50 фото с матча (Фото:ФК Аль-Айн)

Андрей Ярмоленко, который вскоре может покинуть Аль-Айн, сделал дубль в последнем матче сезона и помог команде Реброва завоевать серебряные медали чемпионата.

Соперником Аль-Айна в 26-м туре чемпионата ОАЭ был Аль-Батаэх, боровшийся за выживание. Матч закончился со счётом 5:2.

Уже на второй минуте матча Ярмоленко фирменным ударом с левой ноги открыл счет в матче. Второй гол украинец забил на 60-й минуте, когда после прострела голкипер не справился с мячом и Андрей с близкого расстояния отправил круглого в ворота.

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В общем за 23 матча в чемпионате ОАЭ Ярмоленко забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.

Стоит отметить, что Аль-Айн занял второе место в турнирной таблице, которая позволила команде Реброва участвовать в квалификации азиатской Лиги чемпионов в следующем сезоне.

Первый гол Ярмоленко

العين يتقدم مبكراً..

لمسة يسارية جميلة من يارمولينكو وهدف أول بعد انطلاقة سريعة من إيريك#دوري_أدنوك_للمحترفين #العين_البطائح pic.twitter.com/X9jRsGwvYR — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) May 12, 2023

Второй гол Ярмоленко

Турнирная таблица

Фото: скрин: Flashscore.com

Также недавно Аль-Айн Реброва проиграл безумный в финале Кубка президента ОАЭ.