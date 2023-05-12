Серебро для Реброва. Дубль Андрея Ярмоленко принес «украинской» команде медали в ОАЭ — видео
фото с матча (Фото:ФК Аль-Айн)
Андрей Ярмоленко, который вскоре может покинуть Аль-Айн, сделал дубль в последнем матче сезона и помог команде Реброва завоевать серебряные медали чемпионата.
Соперником Аль-Айна в 26-м туре чемпионата ОАЭ был Аль-Батаэх, боровшийся за выживание. Матч закончился со счётом 5:2.
Уже на второй минуте матча Ярмоленко фирменным ударом с левой ноги открыл счет в матче. Второй гол украинец забил на 60-й минуте, когда после прострела голкипер не справился с мячом и Андрей с близкого расстояния отправил круглого в ворота.
В общем за 23 матча в чемпионате ОАЭ Ярмоленко забил 11 голов и отдал шесть голевых передач.
Стоит отметить, что Аль-Айн занял второе место в турнирной таблице, которая позволила команде Реброва участвовать в квалификации азиатской Лиги чемпионов в следующем сезоне.
Первый гол Ярмоленко
Второй гол Ярмоленко
Турнирная таблица
Также недавно Аль-Айн Реброва проиграл безумный в финале Кубка президента ОАЭ.