«Вы сделали все, что могли». Появилось видео из раздевалки сборной Украины после матча с Шотландией 29 сентября, 14:51 Сборная Украины осталась в дивизионе В (Фото:Скриншот видео)

После ничьей в матче Лиги наций между сборными Украины и Шотландии, которая стоила сине-желтым путевкам в дивизион А, главный тренер национальной команды Александр Петраков поддержал игроков.

Видео из раздевалки сборной Украины опубликовано на YouTube-канале ВЗБІРНА.

Петраков произнес короткую речь, в которой поблагодарил футболистов за игру, а также поздравил одного из лидеров команды Андрея Ярмоленко, сыгравшего 112-й матч в футболке национальной сборной, превзойдя достижение Андрея Шевченко.

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«Это футбол, это спорт. Кто выиграет, а кто не проходит дальше. Вы сделали все, что могли. Никаких претензий. Я благодарен вам за игру и за работу», - сказал Петраков.

Ранее сообщалось, что Петраков отметился некультурным поступком после матча с Шотландией, плюнув на пол после вопроса о его будущем в национальной команде.

Перед этим Петраков заявил, что переговоров по продлению контракта со сборной не было, а ситуация должна проясниться после матча с Шотландией.

