Андрей Гочаренко играет в Германии за юношеский состав клуба из Второй Бундеслиги (Фото: instagram.com/ihor.goncharenko)

В матче восьмого тура чемпионата Германии U-19 Фортуна Дюссельдорф одержала минимальную победу над ровестниками из Кельна (1:0).

Героем встречи стал украинский футболист Андрей Гончаренко, который отличился на 36-й минуте. 18-летний полузащитник сильным ударом поразил ворота соперников и принес Фортуне важные три очка.

Известно, что Гончаренко является воспитанником харьковского Металлиста. Летом 2025 года он перебрался в юношескую команду Фортуны, покинув клуб Унтеррат из четвертой лиги Германии.

Основная команда украинца сейчас является одним из середняков во Второй Бундеслиге.

