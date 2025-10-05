«Чего ты не идешь?». Лидер Динамо поссорился с фанатом после ничьей с Металлистом 1925 — видео

5 октября, 23:14
Александр Караваев (Фото: ФК Динамо)

Александр Караваев (Фото: ФК Динамо)

Киевское Динамо потеряло победу в домашнем матче против Металлиста 1925 (1:1) в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

В первом тайме харьковчане пропустили после точного удара Назара Волошина, которому ассистировал Александр Караваев. Однако после перерыва гости сравняли счет – Иван Литвиненко результативно завершил атаку своей команды.

Это уже четвертая ничья для подопечных Александра Шовковского в УПЛ. Ранее киевляне не смогли одолеть Оболонь ( 2:2), Александрию ( 2:2) и Карпаты ( 3:3).

После матча автор голевой передачи Караваев подошел к болельщикам, просившим автограф. В процессе между футболистом и одним из фанов возникла словесная перепалка. На видео слышно, как Караваев обращается к болельщику: «Чего ты не идешь? Чего ты не идешь играть в футбол?

Фан ответил: "А что ты наиграл?".

# коли у фаната не зайшла ставка конфлікт фаната з караваєвим на матчі Динамо Київ металіст фанат назвав караваєва петухом .

Отметим, что после этого тура Динамо идет вторым в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков. Шахтер опережает киевлян на один балл.

Ранее мы сообщали, что Андрей Ярмоленко вынужденно покинул расположение Динамо после поражения от Кристал Пелес в Лиге конференций.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Александр Караваев

