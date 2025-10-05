Киевское Динамо потеряло победу в домашнем матче против Металлиста 1925 (1:1) в восьмом туре украинской Премьер-лиги.

В первом тайме харьковчане пропустили после точного удара Назара Волошина, которому ассистировал Александр Караваев. Однако после перерыва гости сравняли счет – Иван Литвиненко результативно завершил атаку своей команды.

Это уже четвертая ничья для подопечных Александра Шовковского в УПЛ. Ранее киевляне не смогли одолеть Оболонь ( 2:2), Александрию ( 2:2) и Карпаты ( 3:3).

После матча автор голевой передачи Караваев подошел к болельщикам, просившим автограф. В процессе между футболистом и одним из фанов возникла словесная перепалка. На видео слышно, как Караваев обращается к болельщику: «Чего ты не идешь? Чего ты не идешь играть в футбол?

Фан ответил: "А что ты наиграл?".

@alo.mbape # коли у фаната не зайшла ставка конфлікт фаната з караваєвим на матчі Динамо Київ металіст фанат назвав караваєва петухом . ♬ оригінальний звук - ALO MBAPE

Отметим, что после этого тура Динамо идет вторым в турнирной таблице УПЛ, имея 16 очков. Шахтер опережает киевлян на один балл.

