Довбик не справился с двух попыток (Фото: REUTERS/Matteo Ciambelli)

Французский Лилль на выезде минимально победил Рому во втором туре Лиги Европы.

Рома — Лилль 0:1

Гол: Гаральдссон, 6

Уже на шестой минуте встречи французский клуб вышел вперед — Гаральдссон забил после передачи Андраде. Этот мяч и стал решающим.

В конце матча римляне могли сравнять счет. На 82-й минуте украинец Артем Довбик, который вышел на замену, получил право пробить пенальти. Форвард не смог переиграть голкипера Лилля Озера, который отразил удар, правда раньше времени покинул линию ворот.

Арбитр разрешил перебить пенальти, но Довбик во второй раз пробил в тот же угол, и снова Озер спас свою команду, снова выйдя за пределы линии.

Третью попытку исполнять 11-метровый удар доверили Матиасу Суле, однако и он не сумел переиграть голкипера, упустив шанс римлян спасти матч.

The wildest sequence you’ll ever see in Roma vs Lille 🤯



Roma somehow missed THREE straight penalties:

• Dovbyk’s first saved… called back for encroachment

• He retakes, same side… saved again, encroachment AGAIN

• Soule takes the third… also saved!



Absolutely unreal 😂… pic.twitter.com/wg0SM6HW4n — Mimionthis 🔺 (@mimicute01) October 2, 2025

До финального свистка счет не изменился — 0:1 в пользу Лилля, и Рома потерпела первое поражение в Лиге Европы.

