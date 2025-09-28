Украинец дважды ему ассистировал: легенда Тоттенхэма отметился дублем в матче МЛС — видео

28 сентября, 10:00
Артем Смоляков отметился двумя результативными действиями за Лос-Анджелес (Фото: Joe Puetz-Imagn Images)

28 сентября в поединке регулярного чемпионата Major League Soccer Лос-Анджелес на выезде одержал уверенную победу над Сент-Луис Сити (3:0).

Защитник Артем Смоляков отметился двумя результативными передачами на звездного Сон Хын Мина.

Под занавес первого тайма 23-летний украинец подхватил мяч в центре поля и отдал его южнокорейскому нападающему, который четко реализовал выход один на один. В середине второй половины встречи Артем на замахе убрал двоих в штрафной площадке соперника и отдал на Сона, а тот снова не промахнулся.

https://www.youtube.com/watch?v=GmKx3Kwi6g0
Кстати, два матча назад Смоляков также ассистировал бывшему легендарному капитану Тоттенхэма. Тогда Сон уже на первой минуте открыл счет в игре.

Отметим, Артем в этом сезоне провел 26 матчей, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Воспитанник днепровской школы футбола в УПЛ играл за Ингулец и Полесье. А в феврале 2025 года присоединился к американскому клубу.

Сейчас Лос-Анджелес занимает четвертое место в таблице Западной конференции, набрав 53 очка за 30 матчей. Команда уже квалифицировалась в 1/8 финала плей-офф.

6 октября ФК Лос-Анджелес ожидает домашнее противостояние с Атлантой Юнайтед.

Ранее мы писали, что футболист сборной Украины забил в сумасшедшей игре с семью голами в чемпионате Турции.

Редактор: Александр Волочан

