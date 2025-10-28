Об этом пишет AS.

Сообщается, что 42-летнего бразильца регулярно видят в роли проповедника в церкви Элим в Жироне, которую возглавляет пастор Джимми Мартин. Службы проводятся каждый вторник и воскресенье.

«Вы должны иметь веру в Бога. Я — доказательство этого. Я заключил соглашение с Богом. Посреди турбулентности, посреди бури всегда есть посланник Божий.

И этот посланник в худший момент моей жизни подобрал меня и привел в церковь, в путешествие. И сегодня я в этом путешествии благодаря ему", — сказал Алвес на одной из служб.

Напомним, что в марте этого года уголовная палата Суда Каталонии признала Дани невиновным по делу об изнасиловании.

Футболист находился под следствием с января 2023-го. Его обвиняли в том, что 30 декабря 2022 года он заманил девушку в туалет VIP-секции ночного клуба в Барселоне, а затем заставил заняться с ним сексом.

В феврале 2024-го Алвеса приговорили к 4,5 годам тюремного заключения, но через месяц он вышел под залог в размере миллиона евро до момента, пока приговор окончательно не вступит в силу.

Впоследствии уголовная палата Суда Каталонии рассмотрела дело и постановила, что показаний потерпевшей недостаточно, чтобы приговор оставался в силе. Суд отклонил апелляцию прокуратуры, которая просила увеличить срок наказания до 9 лет. Также суд не удовлетворил апелляцию женщины, которая обвинила Дани в изнасиловании и требовала увеличить срок наказания до 12 лет.

Добавим, что Алвес с 2008 по 2016, а затем с 2021 по 2022 год играл за Барселону. За это время он шесть раз становился чемпионом Испании, по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны и трижды побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА. Всего за карьеру он выиграл 43 трофея, что делает его одним из самых титулованных игроков мира. О завершении карьеры не объявлял.

