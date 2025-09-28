В матче 7-го тура чемпионата Турции Трабзонспор на выезде одержал непростую победу над Фатихом Карагюмрюком (4:3).

Четвертый мяч для гостей забил форвард Даниил Сикан. Футболист сборной Украины начал встречу на скамейке запасных и вышел на поле на 64-й минуте. Ворота соперников Даниил поразил на 88-й.

Для Сикана это первый забитый мяч в официальном матче с 5 мая 2025 года, когда он отметился голом в ворота ФК Касымпаша.

Интересно, что украинец сделал счет 4:1, но Трабзонспор успел пропустить два гола в компенсированное время и едва не упустил победу.

Чемпионат Турции 2025/26.

Карагюмрок — Трабзонспор — 3:4

Голы: Шукюр, 28, Фофана, 90+1, 90+2 — Аугусто, 19, Онуачу, 35, 45+8 (пен.), Сикан, 88

Отметим, что в текущем сезоне на счету Сикана один гол в пяти матчах.

Кроме Даниила, из украинцев в составе гостей сыграли Арсений Батагов (всю игру) и Александр Зубков (80 минут).

В таблице чемпионата Турции Трабзонспор занимает второе место с 14 очками. У Карагюмрока три пункта и 17-я позиция.

