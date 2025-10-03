В матче 23-го тура чемпионата Львовской области он помог новояворовскому Горняку обыграть Николаев со счетом — 2:0. На 60-й минуте Ярослав расстрелял ворота соперников роскошным ударом в падении через себя почти с линии штрафной площадки.



Отметим, что 26-летний Ярослав Деда уже длительное время выступает в чемпионата Львовской области.



Воспитанник Волыни сначала занимался футболом в СК ВИК-Волынь — любительский клуб из города Владимир. Затем в Луцке он делал первые шаги на профессиональном уровне под руководством известного тренера Виталия Кварцяного.

Ярослав в свое время играл за львовские и галицкие Карпаты. Имеет опыт выступлений за рубежом — провел восемь игр и забил один гол в составе азербайджанского Карабаха.

Также Деда защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-18.

