Экс-форвард Карпат забил шедевральный гол бисиклетой в чемпионате Львовской области — видео

3 октября, 16:00
Поделиться:
Ярослав Деда — экс-футболист Карпат (Фото: ФК Карпаты)

Ярослав Деда — экс-футболист Карпат (Фото: ФК Карпаты)

Украинский форвард Ярослав Деда отметился невероятным забитым мячом на любительском уровне.

Читайте также:
Карпаты сенсационно отобрали очки у Динамо в огненном матче УПЛ — видео

В матче 23-го тура чемпионата Львовской области он помог новояворовскому Горняку обыграть Николаев со счетом — 2:0. На 60-й минуте Ярослав расстрелял ворота соперников роскошным ударом в падении через себя почти с линии штрафной площадки.

Реклама

Таймкод: 1:25:50.

https://www.youtube.com/watch?v=DnpwEAn35yI

Отметим, что 26-летний Ярослав Деда уже длительное время выступает в чемпионата Львовской области.

Воспитанник Волыни сначала занимался футболом в СК ВИК-Волынь — любительский клуб из города Владимир. Затем в Луцке он делал первые шаги на профессиональном уровне под руководством известного тренера Виталия Кварцяного.

Ярослав в свое время играл за львовские и галицкие Карпаты. Имеет опыт выступлений за рубежом — провел восемь игр и забил один гол в составе азербайджанского Карабаха.

Также Деда защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-18.

Ранее бывший тренер Динамо рассказал, пришло ли время уволить Шовковского,

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Карпаты (Львов) Волынь (Луцк) Львовская область

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies