Экс-форвард Карпат забил шедевральный гол бисиклетой в чемпионате Львовской области — видео
Ярослав Деда — экс-футболист Карпат (Фото: ФК Карпаты)
Украинский форвард Ярослав Деда отметился невероятным забитым мячом на любительском уровне.
В матче 23-го тура чемпионата Львовской области он помог новояворовскому Горняку обыграть Николаев со счетом — 2:0. На 60-й минуте Ярослав расстрелял ворота соперников роскошным ударом в падении через себя почти с линии штрафной площадки.
Таймкод: 1:25:50.
Отметим, что 26-летний Ярослав Деда уже длительное время выступает в чемпионата Львовской области.
Воспитанник Волыни сначала занимался футболом в СК ВИК-Волынь — любительский клуб из города Владимир. Затем в Луцке он делал первые шаги на профессиональном уровне под руководством известного тренера Виталия Кварцяного.
Ярослав в свое время играл за львовские и галицкие Карпаты. Имеет опыт выступлений за рубежом — провел восемь игр и забил один гол в составе азербайджанского Карабаха.
Также Деда защищал цвета сборных Украины U-16, U-17, U-18.
