Фаны МанСити во время игры АПЛ трогательно почтили память Рикки Хаттона, которого похоронят в октябре — видео, фото
Рикки Хакатон был ярым фаном Манчестер Сити (Фото: x.com/WeAre1894)
В рамках английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома разгромил Бернли со счетом — 5:1.
Во время игры на Этихаде фанаты почтили память бывшего британского боксера Рикки Хаттона, который скоропостижно скончался 14 сентября.
Болельщики вывесили на трибунах огромный баннер с надписью «Народный чемпион».
Хаттон был ярым и пожизненным фанатом Манчестер Сити. Рикки часто посещал матчи Горожан, носил клубную форму и даже использовал гимн Blue Moon в качестве музыки для выхода на ринг перед своими боями.
А в 2008 году Рикки осуществил свою мечту, проведя поединок против Хуана Ласкано на домашнем стадионе Этихад.
Отметим, что экс-чемпиона мира нашли мертвым у себя дома в Манчестере. По данным полиции, смерть 46-летнего мужчины не рассматривается как подозрительная.
СМИ пишут, что Хаттон, которому в октябре должно было бы исполниться 47 лет, говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства после чего начал работать над собственным психическим здоровьем.
Похороны бывшего боксера запланированы на 10 октября, пишет Sky Sports. Церемония прощания состоится в Манчестерском соборе. Вход на службу будет только по приглашениям.
Напомним, что Рикки Хаттон (45−3, 32 КО) выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2012 год, был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.
2 декабря Хаттон должен был провести поединок на профиринге против 46-летнего Аль Даха в Дубае. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2012-го, когда проиграл техническим нокаутом Вячеславу Сенченко.
Ранее футболист Манчестер Сити посвятил успех команды в манчестерском дерби легендарному Рикки Хаттону.