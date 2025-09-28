Фаны МанСити во время игры АПЛ трогательно почтили память Рикки Хаттона, которого похоронят в октябре — видео, фото

28 сентября, 15:22
Рикки Хакатон был ярым фаном Манчестер Сити (Фото: x.com/WeAre1894)

В рамках английской Премьер-лиги Манчестер Сити дома разгромил Бернли со счетом — 5:1.

Во время игры на Этихаде фанаты почтили память бывшего британского боксера Рикки Хаттона, который скоропостижно скончался 14 сентября.

Болельщики вывесили на трибунах огромный баннер с надписью «Народный чемпион».

https://twitter.com/WeAre1894/status/1971938574762496508

Хаттон был ярым и пожизненным фанатом Манчестер Сити. Рикки часто посещал матчи Горожан, носил клубную форму и даже использовал гимн Blue Moon в качестве музыки для выхода на ринг перед своими боями.

https://www.youtube.com/watch?v=n6Z-UPy9anQ

А в 2008 году Рикки осуществил свою мечту, проведя поединок против Хуана Ласкано на домашнем стадионе Этихад.

https://www.youtube.com/watch?v=t46IolgCyao
Отметим, что экс-чемпиона мира нашли мертвым у себя дома в Манчестере. По данным полиции, смерть 46-летнего мужчины не рассматривается как подозрительная.

СМИ пишут, что Хаттон, которому в октябре должно было бы исполниться 47 лет, говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства после чего начал работать над собственным психическим здоровьем.

Похороны бывшего боксера запланированы на 10 октября, пишет Sky Sports. Церемония прощания состоится в Манчестерском соборе. Вход на службу будет только по приглашениям.

Напомним, что Рикки Хаттон (45−3, 32 КО) выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2012 год, был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.

2 декабря Хаттон должен был провести поединок на профиринге против 46-летнего Аль Даха в Дубае. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2012-го, когда проиграл техническим нокаутом Вячеславу Сенченко.

Ранее футболист Манчестер Сити посвятил успех команды в манчестерском дерби легендарному Рикки Хаттону.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Манчестер Сити Бокс Смерть

Поделиться:

