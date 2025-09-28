Во время игры на Этихаде фанаты почтили память бывшего британского боксера Рикки Хаттона, который скоропостижно скончался 14 сентября.

Болельщики вывесили на трибунах огромный баннер с надписью «Народный чемпион».

Хаттон был ярым и пожизненным фанатом Манчестер Сити. Рикки часто посещал матчи Горожан, носил клубную форму и даже использовал гимн Blue Moon в качестве музыки для выхода на ринг перед своими боями.

А в 2008 году Рикки осуществил свою мечту, проведя поединок против Хуана Ласкано на домашнем стадионе Этихад.

Отметим, что экс-чемпиона мира нашли мертвым у себя дома в Манчестере. По данным полиции, смерть 46-летнего мужчины не рассматривается как подозрительная.

СМИ пишут, что Хаттон, которому в октябре должно было бы исполниться 47 лет, говорил о своих проблемах с психическим здоровьем и наркотической зависимостью. Он пережил попытки самоубийства после чего начал работать над собственным психическим здоровьем.

Похороны бывшего боксера запланированы на 10 октября, пишет Sky Sports. Церемония прощания состоится в Манчестерском соборе. Вход на службу будет только по приглашениям.

Напомним, что Рикки Хаттон (45−3, 32 КО) выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2012 год, был чемпионом мира в первом полусреднем весе и полусреднем весе.

2 декабря Хаттон должен был провести поединок на профиринге против 46-летнего Аль Даха в Дубае. Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2012-го, когда проиграл техническим нокаутом Вячеславу Сенченко.

Ранее футболист Манчестер Сити посвятил успех команды в манчестерском дерби легендарному Рикки Хаттону.