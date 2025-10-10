Бывший клуб УПЛ уволил главного тренера после ссоры с фанатами

Полтавская Ворскла объявила о прекращении сотрудничества с украинским специалистом Александром Бабичем, который возглавил первую команду в июле 2025 года.

Об этом пишет пресс-служба клуба.

Исполнять обязанности главного тренера в ближайшее время будет Валерий Куценко. С вратарями продолжит работать Дмитрий Стойко, а тренером-аналитиком команды останется Сергей Приходько.

Под руководством Бабича команда провела 11 матчей, одержала 3 победы, трижды сыграла вничью и потерпела 5 поражений. После 10 туров Первой лиги 2025/26 Ворскла имеет в своем активе лишь 12 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице. А в прошлом туре бывший клуб УПЛ минимально уступил одному из аутсайдеров чемпионата Чернигову (0:1).

Такой результат возмутил болельщиков Ворсклы, которые находились на трибунах в Полтаве. После финального свистка фанаты провели жесткий разговор с игроками и тренерским штабом, во время которого не обошлось без нецензурных выражений.

«Не сказал бы что это был конфликт. Были эмоции — сначала со стороны этого болельщика, а затем и с моей. Я пытался достучаться до сознания нашего сторонника, объясняя, что за месяц команда не делается, однако мои объяснения не были услышаны.

Я прекрасно понимаю болельщика, который так же, как и мы испытывал досаду от поражения Ворсклы. Но ведь и он должен был нас понять и не упрекать, безапелляционно обвиняя в проигрыше. За чрезмерные эмоции, во время которых не пришлось подбирать слова, хотел бы извиниться.

Попутно хочу заметить, что в Ворсклу я пришел с амбициозными планами и никак не думал о непредсказуемых в работе вещах. Поймите: я себе не враг. И нынешняя ситуация — это еще один урок и серьезное испытание в моей тренерской карьере. Желаю Ворскле как можно скорее выйти на стабильный уровень и завоевать право снова представлять Полтаву в элите нашего футбола", — говорил Бабич в комментарии для UA-Футбол.

Напомним, этим летом Ворскла проиграла Кудривке в двухматчевом противостоянии плей-офф за право играть в украинской Премьер-лиге и впервые в своей истории вылетела из УПЛ.

Отметим, 13 октября полтавский клуб на выезде сыграет против Левого Берега, который ранее возглавил известный украинский тренер Александр Рябоконь.