Кристал Пэлас могут наказать после победы над Динамо в Лиге конференций — видео
Болельщики Кристал Пэлас оскорбили УЕФА во время матча в Польше (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)
В первом туре основного этапа Лиги конференций Кристал Пэлас уверенно обыграл Динамо со счетом — 2:0.
Во время первого тайма фанаты английского клуба с трибун стадиона Арена Люблин выкрикивали нецензурную кричалку в адрес УЕФА.
«F**k UEFA (на**й УЕФА)», — кричали болельщики с гостевого сектора.
Также фанаты Кристала освистали гимн Лиги конференций перед стартом встречи с киевским клубом. Обычно УЕФА реагирует на такие действия фанов, накладывая на клуб дисциплинарные или финансовые санкции.
Например, после завершения двухматчевого противостояния во втором раунде квалификации Лиги конференций между сербским Партизаном и Александрией дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал украинский клуб.
Напомним, что по итогам прошлого сезона Кристал Пэлас получил Кубок Англии и должен был выступать в Лиге Европы в сезоне 2025/26. Впрочем, УЕФА приняла решение перевести Орлов в Лигу конференций из-за нарушения английским клубом критериев многоклубного владения по состоянию на 1 марта 2025-го. Весной этого года американский бизнесмен Джон Текстор одновременно владел долей в лондонском клубе и был руководителем Лиона, который также вышел в Лигу Европы.
