Болельщики Кристал Пэлас оскорбили УЕФА во время матча в Польше (Фото: REUTERS/Kacper Pempel)

Во время первого тайма фанаты английского клуба с трибун стадиона Арена Люблин выкрикивали нецензурную кричалку в адрес УЕФА.

«F**k UEFA (на**й УЕФА)», — кричали болельщики с гостевого сектора.

Также фанаты Кристала освистали гимн Лиги конференций перед стартом встречи с киевским клубом. Обычно УЕФА реагирует на такие действия фанов, накладывая на клуб дисциплинарные или финансовые санкции.

Например, после завершения двухматчевого противостояния во втором раунде квалификации Лиги конференций между сербским Партизаном и Александрией дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал украинский клуб.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Кристал Пэлас получил Кубок Англии и должен был выступать в Лиге Европы в сезоне 2025/26. Впрочем, УЕФА приняла решение перевести Орлов в Лигу конференций из-за нарушения английским клубом критериев многоклубного владения по состоянию на 1 марта 2025-го. Весной этого года американский бизнесмен Джон Текстор одновременно владел долей в лондонском клубе и был руководителем Лиона, который также вышел в Лигу Европы.

