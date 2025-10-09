Об этом сообщает The Guardian.

В одном из эпизодов после борьбы на фланге тоголезец потерял равновесие и на полной скорости врезался головой в рекламный щит.

Читайте также: Барселона назвала сроки восстановления главной звезды клуба после рецидива травмы

В результате удара Асамоа получил перелом шейного отдела позвоночника, из-за чего некоторое время его жизнь находилась под угрозой.

Реклама

Сейчас состояние футболиста стабильное, однако врачи предупреждают, что существует высокий риск параплегии, то есть паралича рук или ног, и он может остаться инвалидом на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что центральный защитник английского Ливерпуля Джованни Леони получил разрыв крестообразной связки колена.