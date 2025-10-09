В Китае футболист сломал шею во время матча — видео

9 октября, 15:17
Самуэль Асамоа (Фото: TRT Afrika)

В матче второго дивизиона чемпионата Китая полузащитник Гуанси Пингго Самуэль Асамоа получил тяжелую травму.

Об этом сообщает The Guardian.

В одном из эпизодов после борьбы на фланге тоголезец потерял равновесие и на полной скорости врезался головой в рекламный щит.

В результате удара Асамоа получил перелом шейного отдела позвоночника, из-за чего некоторое время его жизнь находилась под угрозой.

https://twitter.com/CSV2050/status/1975130578929471531

Сейчас состояние футболиста стабильное, однако врачи предупреждают, что существует высокий риск параплегии, то есть паралича рук или ног, и он может остаться инвалидом на всю жизнь.

Ранее сообщалось, что центральный защитник английского Ливерпуля Джованни Леони получил разрыв крестообразной связки колена.

