В Китае футболист сломал шею во время матча — видео
Самуэль Асамоа (Фото: TRT Afrika)
В матче второго дивизиона чемпионата Китая полузащитник Гуанси Пингго Самуэль Асамоа получил тяжелую травму.
Об этом сообщает The Guardian.
В одном из эпизодов после борьбы на фланге тоголезец потерял равновесие и на полной скорости врезался головой в рекламный щит.
В результате удара Асамоа получил перелом шейного отдела позвоночника, из-за чего некоторое время его жизнь находилась под угрозой.
Сейчас состояние футболиста стабильное, однако врачи предупреждают, что существует высокий риск параплегии, то есть паралича рук или ног, и он может остаться инвалидом на всю жизнь.
