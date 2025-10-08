Жена подготовила сюрприз. Чемпион Европы трогательно узнал, что впервые станет отцом — видео
Футболист Давид Рая впервые станет отцом (Фото: Скриншот)
В семье голкипера Арсенала Давида Раи случилась радостная новость за несколько дней до того, как он отправился в лагерь сборной Испании на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026.
Татиана Трубуль, жена футболиста Канониров, опубликовала трогательное видео, на котором Давид открывает большую белую коробку. Внутри жена подготовила бомбер Арсенала с надписью на спине «папа». Рая был очень тронут.
Отметим, Давид Рая неплохо начал сезон на клубном уровне, пропустив всего три мяча в девяти матчах.
Напомним, в 2024 году вратарь в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы.
