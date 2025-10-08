В семье голкипера Арсенала Давида Раи случилась радостная новость за несколько дней до того, как он отправился в лагерь сборной Испании на октябрьские матчи отбора чемпионата мира-2026.

Татиана Трубуль, жена футболиста Канониров, опубликовала трогательное видео, на котором Давид открывает большую белую коробку. Внутри жена подготовила бомбер Арсенала с надписью на спине «папа». Рая был очень тронут.

Реклама

DAVID RAYA VA A SER PADRE 😍 pic.twitter.com/tpeOMhzXMM — Arsenal 🔴⚪ Tabloide Gunner (@TabloideGunner) October 6, 2025

Читайте также: Клуб Зинченко уступил новичку АПЛ и продлил безвыигрышную серию

Отметим, Давид Рая неплохо начал сезон на клубном уровне, пропустив всего три мяча в девяти матчах.

Напомним, в 2024 году вратарь в составе сборной Испании выиграл чемпионат Европы.

Ранее мы писали, что Месси мило отреагировал на уход легенды Барселоны из футбола.