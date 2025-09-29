По случаю международного дня пожилых людей, который отмечается 1 октября, футбольный клуб Реал Бетис разработал программу специальных мероприятий, чтобы отдать дань уважения своим самым старшим болельщикам.

В рамках седьмого тура чемпионата Испании Бетис принимал Осасуну. Хозяева поля одержали победу со счетом — 2:0. А перед самым матчем произошло особое событие. Игроки Бело-зеленых вышли на футбольное поле в сопровождении старейших фанатов клуба.

«От дедушек до внуков. Страсть, которую называют Бетис», — говорится в сообщении.

Отметим, что подобные акции Бетис организовывает не впервые. Ранее таким образом клуб также отмечал тех, кто всю свою жизнь поддерживает команду, подчеркивая важность традиций и сообщества Бело-зеленой семьи.

Добавим, что после победы в 7-м туре Бетис поднялся в зону еврокубков — на 6-е место, имея 12 очков. В следующем матче они сыграют на выезде против болгарского Лудогорца в Лиге Европы, 2 октября. А в Ла Лиге Эспаньол будет ждать на своем поле Бело-зеленых 5 октября.

