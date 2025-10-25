Шерхан Калмурза в 18 лет уже успел сыграть два матча в Лиге чемпионов (Фото: Шерхан Калмурза/Инстаграм)

Молодой голкипер Шерхан Калмурза отметился фейлом, пропустив гол в конце матча между дублем Кайрата и SD Family (5:1) в Первой лиге Казахстана.

На 83-й минуте полузащитник гостей Артур Дадаханов решил пробить прямо с центра поля, и мяч невероятной дугой залетел прямо в ворота дубля Кайрата. Шерхан не успел вернуться после выхода вперед, а потому пропустил курьезный гол.

Кстати, этой осенью 18-летний Шерхан Калмурза провел две игры за основную команду в Лиге чемпионов: он не дал игроку Спортинга реализовать 11-метровый, а также защищал ворота в матче против Реала.

