Игроки Полесья-2 забили сами себе в матче против Скалы 1911 (Фото: Скриншот)

В 12-м туре Второй лиги дублеры житомирского Полесья проиграли клубу под названием Скала 1911 (Стрый, Львовская область) со счетом — 2:3.

Счет был открыт уже на 12-минуте, когда вратарь Полесья-2 Артур Дробот замешкался с выбиванием мяча, после чего спасти ситуацию мог 20-летний Кирилл Кобернюк, но защитник попал в голкипера, от которого мяч залетел в ворота. Сразу после этого 19-летний кипер начал обвинять одноклубника в пропущенном голе, но тот, похоже, не считает себя виноватым в этой ситуации.

Несмотря на поражение, Полесье-2 пока остается среди лидеров группы А Второй лиги Украины. В следующем туре житомиряне сыграют против одного из фаворитов команды Лесное с Киевщины.

