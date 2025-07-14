«Я немного растерялся»: лидер Челси был удивлен пребыванием Трампа на праздновании команды — вирусное видео
Коул Палмер и Дональд Трамп на клубном чемпионате мира (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)
В рамках финала клубного чемпионате мира Челси разгромил ПСЖ и выиграл трофей.
Футболистов лондонской команды награждали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.
Американский политик решил остаться и присоединиться к празднованию Челси прямо на подиуме.
Лидер «синих» Коул Палмер был удивлен тем, что Трамп решил остаться на сцене. Момент с его реакцией быстро распространился по социальной сети.
После матча Палмер признался, что был немного растерян в тот момент.
«Я знал, что он будет там, но не знал, что он будет на подиуме, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного растерян!».
Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.
Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.