Коул Палмер и Дональд Трамп на клубном чемпионате мира (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

В рамках финала клубного чемпионате мира Челси разгромил ПСЖ и выиграл трофей.

Футболистов лондонской команды награждали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.

Американский политик решил остаться и присоединиться к празднованию Челси прямо на подиуме.

Лидер «синих» Коул Палмер был удивлен тем, что Трамп решил остаться на сцене. Момент с его реакцией быстро распространился по социальной сети.

После матча Палмер признался, что был немного растерян в тот момент.

«Я знал, что он будет там, но не знал, что он будет на подиуме, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного растерян!».

