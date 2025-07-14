«Я немного растерялся»: лидер Челси был удивлен пребыванием Трампа на праздновании команды — вирусное видео

14 июля, 10:53
Коул Палмер и Дональд Трамп на клубном чемпионате мира (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

В рамках финала клубного чемпионате мира Челси разгромил ПСЖ и выиграл трофей.

Футболистов лондонской команды награждали президент ФИФА Джанни Инфантино и президент США Дональд Трамп.

Американский политик решил остаться и присоединиться к празднованию Челси прямо на подиуме.

Лидер «синих» Коул Палмер был удивлен тем, что Трамп решил остаться на сцене. Момент с его реакцией быстро распространился по социальной сети.

После матча Палмер признался, что был немного растерян в тот момент.

«Я знал, что он будет там, но не знал, что он будет на подиуме, когда мы будем поднимать трофей. Я был немного растерян!».

Ранее мы писали, что после матча на поле вспыхнула драка, в которой тренер ПСЖ схватил за горло игрока Челси.

Смотрите видеообзор финального поединка клубного чемпионата мира по футболу 2025 года Челси — Пари Сен-Жермен.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ФК Челси ПСЖ (Paris SG) Дональд Трамп клубный чемпионат мира

