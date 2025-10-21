«Я не мог дышать»: 46-летняя экс-звезда Манчестер Юнайтед сломал три ребра во время матча

Легенда уругвайского футбола Диего Форлан попал в больницу прямо с поля после тяжелого столкновения, которое случилось во время игры.

В рамках лиги Уругвая среди игроков старше сорока лет Олд Бойз встретился с коллективом Олд Кристианс (4:1). В этой победной игре для своей команды Форлан получил неприятную травму. После столкновения с соперником он упал и не смог встать. 46-летнюю экс-звезду Манчестер Юнайтед срочно госпитализировали в отделение интенсивной терапии.

Врачи диагностировали три сломанных ребра и частичный коллапс легкого — из легочной полости пришлось выводить жидкость. Сейчас состояние Форлана стабильное, он постепенно выздоравливает. Уругваец отметил, что простил соперника, подчеркнув, что эпизод был чистой случайностью.

«Правда в том, что это была не его вина. Я потерял равновесие, он выбил меня из равновесия, и я остался в воздухе. А моя рука осталась там, будто не мог вытянуть ее, чтобы удержаться, и я упал, как мешок картошки. Моя рука оказалась ниже груди и в конце концов сломала мне ребра.

Когда упал, я сказал: Слава Богу, не забил запястье. Но сразу же я не мог дышать, не мог вдохнуть воздух, не мог найти положение. Это была постоянная боль. Она не проходила, пока не попал в больницу.

Меня госпитализировали и установили трубку для дренажа. За 20 лет работы профессионалом со мной такого никогда не случалось", — приводит слова Форлана Daily Maily.

Напомним, Форлан за карьеру играл также за Вильярреал, Интер и Атлетико. В общем Диего получил девять командных наград.

На международной арене Форлан провел 112 матчей за сборную Уругвая, забив 36 голов, и стал лучшим игроком чемпионата мира-2010. Год спустя он привел команду к победе на Кубке Америки.

После завершения карьеры в 2019-м Форлан тренировал Пеньяроль и Атенас, а ныне продолжает выступать на ветеранском уровне.

Ранее мы писали, что бывший футболист Реала перенес инсульт в 38 лет — игрок был госпитализирован.