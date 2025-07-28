Появление Месси с женой на концерте Coldplay взорвало Сеть: попали на «камеру поцелуев» — видео
Лионель Месси и его жена Антонела на концерте Coldplay (Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)
27 июля в Майами состоялся концерт в рамках тура Music of the Spheres популярной британской рок-группы Coldplay.
В Сети завирусилось видео, на котором звезда футбола Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо неожиданно попали в объектив Kiss Cam (камера поцелуев). Ролик быстро набрал сотни тысячи просмотров и других реакций.
На видео пара стоит рядом, предположительно, в VIP-ложе. Лео улыбается и машет рукой, Антонела также улыбается. Впрочем, супруги решили не целоваться на Kiss Cam.
В то же время фанаты на Хард Рок Стедиум громко скандировали: «Месси! Месси! Месси!». А солист группы Крис Мартин обратился к звездной паре со сцены:
«О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Спортсмен номер один всех времен».
Впоследствии в соцсетях пара опубликовала совместый пост о том, как они вместе со своими тремя детьми посетили концерт Coldplay.
Кстати, ранее форвард Интер Майами Лионель Месси получил дисквалификацию на один матч из-за пропуска Матча всех звезд.