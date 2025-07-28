Лионель Месси и его жена Антонела на концерте Coldplay (Фото: instagram.com/antonelaroccuzzo)

В Сети завирусилось видео, на котором звезда футбола Лионель Месси и его жена Антонела Роккуццо неожиданно попали в объектив Kiss Cam (камера поцелуев). Ролик быстро набрал сотни тысячи просмотров и других реакций.

На видео пара стоит рядом, предположительно, в VIP-ложе. Лео улыбается и машет рукой, Антонела также улыбается. Впрочем, супруги решили не целоваться на Kiss Cam.

В то же время фанаты на Хард Рок Стедиум громко скандировали: «Месси! Месси! Месси!». А солист группы Крис Мартин обратился к звездной паре со сцены:

«О, Лео, мой прекрасный брат. Ты и твоя жена выглядите потрясающе. Спасибо, что пришли на наш концерт. Спортсмен номер один всех времен».

Впоследствии в соцсетях пара опубликовала совместый пост о том, как они вместе со своими тремя детьми посетили концерт Coldplay.

Кстати, ранее форвард Интер Майами Лионель Месси получил дисквалификацию на один матч из-за пропуска Матча всех звезд.