В ночь на 25 октября Интер Майами дома победно стартовал в плей-офф MLS, одолев Нэшвилл (3:1) в первой игре.

Героем матча стал суперзвезда футбола Лионель Месси. 38-летний аргентинец отметился дублем и отдал предголевую передачу во время второго взятия ворот. Кстати, Лео забил даже головой — с его ростом это случается не часто.

МЛС. Плей-офф. Первый раунд

Интер Майами — Нэшвилл — 3:1.

Голы: Месси, 18, 90+6, Альенде, 62 — Мухтар, 90+11.

Отметим, ответный матч между Интером и Нэшвиллом состоится 1 ноября.

Победитель противостояния во втором раунде сыграет с сильнейшим в дуэли Цинциннатти и Коламбуса, за который играет украинец Евгений Чеберко.

Добавим, что в плей-офф MLS примут участие Александр Сваток и Артем Смоляков. Их Остин и Лос-Анджелес сыграют друг против друга в ночь на 30 октября.

Ранее мы писали, что Лионель Месси подписал новый контракт с Интером Майами.