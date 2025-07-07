В решающем матче Золотого кубка среди команд Северной и Центральной Америки, а также Карибского бассейна сборная Мексики победила США со счетом — 2:1.

В Хьюстоне на стадионе Reliant Stadium перед 70-тысячной аудиторией американцы первыми открыли счет уже на 4-й минуте — Крис Ричардс замкнул навес от Себастьяна Берхальтера ударом головой.

Реклама

В первом тайме Рауль Хименес сравнял счет. Он посвятил свой гол погибшему Диогу Жоте. Мексиканец показал футболку с 20 номером Жоты, с которым он играл в Вулверхэмптоне.

Фото: Jerome Miron-Images

А во второй 45-минутке победный мяч забил Эдсон Альварес. Его гол сначала отменили из-за офсайда, но видеоповтор подтвердил взятие ворот по правилам. Как следствие, Мексика завоевала десятый Золотой кубок — рекорд в истории турнира.

США — Мексика — 1:2

Голы: Ричардс, 4 — Хименес, 27, Альварес, 78.

Отметим, что это уже шестая победа мексиканской команды над сборной США в восьми финалах Золотого кубка. Сейчас у Эль Три уже на три титула больше, чем у американцев.

Кстати, финал 2025-го также вошел в историю благодаря Хильберто Мора, который в 16 лет и 265 дней стал самым молодым игроком, который когда-либо выходил в старте на решающую игру крупного международного турнира среди взрослых.

Юный полузащитник Тихуаны показал неплохую игру за 75 минут в финале. Хильберто превзошел рекорд Ламина Ямаля (17 лет в финале Евро-2024) и даже выдающегося бразильца Пеле, которому было 17 лет и 249 дней во время финала ЧМ-1958.

#DATO ✅ Gilberto Mora se convierte en el jugador más joven en disputar una final de un torneo internacional de selecciones 🌎



1. Gil: 16 años, 265 días 🇲🇽

2. Yamal: 17 años, 1 día 🇪🇸

3. Pele: 17 años, 249 días 🇧🇷 pic.twitter.com/ptwwsKwNqH — Yeudiel Pacheco (@yeudielpacheco) July 6, 2025

Добавим, что Гватемала и Гондурас получили статус бронзового призера, поскольку в рамках Золотого кубка КОНКАКАФ игра за третье место не проводится.

Ранее мы писали, что Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол в MLS.