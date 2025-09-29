В пятом туре чемпионата Италии Рома дома обыграла Верону (2:0). Артем Довбик открыл счет уже на седьмой минуте, забив дебютный мяч в сезоне.

Юлия Довбик, жена форварда сборной Украины, на странице в Инстаграме опубликовала трогательное видео со стадиона, где вместе с трехлетней дочкой Кирой она болеет за Артема.



«Тяжелый труд невозможно обойти. Принимай его. Ты должен вкладывать часы, ведь всегда есть что-то, в чем можно стать лучшим.

Мы верим в тебя, папа. Всегда с тобой», — написала Юлия.

Сам Артем также эмоционально отпраздновал взятие ворот соперников. После того, как Рому возглавил Джан Пьеро Гасперини украинец начал получать меньше игровой практики и до матча против Вероны до сих пор никак не мог забить.

В этом сезоне Довбик суммарно провел на поле 186 минут. В игре против Вероны он впервые вышел в стартовый составе команды в чемпионате Италии.

