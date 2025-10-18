Украина одержала две победы на турнире в Баку (Фото: УАФ)

18 октября в Баку сборная Украины по ампфутболу, в составе которой играют преимущественно ветераны войны, сыграла два матча в рамках Лиги наций EAFF 2025.

Сначала Сине-желтые одержали первую победу на турнире в матче против Нидерландов (2:1). После автогола соперник смог сравнять счет, но благодаря голу капитана сборной Украины Юрия Суща удалось вновь выйти вперед.

Потом команда Назария Русецкого, которая была собрана всего несколько месяцев назад, не оставила шансов Бельгии (4:0). Дубль на свой счет записал Дмитрий Щегельский, также забивал Медведюк и Чинчлей.

Отметим, Лига наций EAFF — это второе международное соревнование мужских сборных Европы по футболу для людей с ампутированными конечностями, которое проводится раз в два года. Команды разделены на четыре дивизиона (A, B, C, D) на основе их рейтинга по итогам ЛН-2023.

В первом туре в дивизионе С украинцы проиграли сборной Израиля (0:2). Сейчас Сине-желтые имеют шесть очков. 19 октября в 16:00 по киевскому времени сборная Украины проведет заключительный матч против Азербайджана. Победитель группы повысится в классе.

