Триумф ветеранов войны. Сборная Украины разгромила Бельгию в Лиге наций по ампфутболу — видео

18 октября, 16:11
Поделиться:
Украина одержала две победы на турнире в Баку (Фото: УАФ)

Украина одержала две победы на турнире в Баку (Фото: УАФ)

18 октября в Баку сборная Украины по ампфутболу, в составе которой играют преимущественно ветераны войны, сыграла два матча в рамках Лиги наций EAFF 2025.

Читайте также:
Андрей Шевченко растрогал речью. В Киеве ветераны войны на костылях сыграли в уникальном чемпионате по ампфутболу — видео

Сначала Сине-желтые одержали первую победу на турнире в матче против Нидерландов (2:1). После автогола соперник смог сравнять счет, но благодаря голу капитана сборной Украины Юрия Суща удалось вновь выйти вперед.

Реклама

https://www.youtube.com/watch?v=PCzSov90FwE

Потом команда Назария Русецкого, которая была собрана всего несколько месяцев назад, не оставила шансов Бельгии (4:0). Дубль на свой счет записал Дмитрий Щегельский, также забивал Медведюк и Чинчлей.

https://www.youtube.com/watch?v=a6MzEqQ1e4I&pp=0gcJCfwJAYcqIYzv
Читайте также:
«Снаряд оторвал ногу, никто не мог меня забрать». Ветеран ВСУ — о тяжелом ранении, встрече со сборной Украины и что мотивирует жить

Отметим, Лига наций EAFF — это второе международное соревнование мужских сборных Европы по футболу для людей с ампутированными конечностями, которое проводится раз в два года. Команды разделены на четыре дивизиона (A, B, C, D) на основе их рейтинга по итогам ЛН-2023.

В первом туре в дивизионе С украинцы проиграли сборной Израиля (0:2). Сейчас Сине-желтые имеют шесть очков. 19 октября в 16:00 по киевскому времени сборная Украины проведет заключительный матч против Азербайджана. Победитель группы повысится в классе.

Скриншот
Фото: Скриншот

Ранее мы писали, что ветеран войны сделал предложение своей возлюбленной перед игрой в чемпионате Украины по ампфутболу.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Военные Реабилитация Спорт Сборная Украины Ветераны Ветераны войны Реабілітація військових ампфутбол

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies