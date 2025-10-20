В Баку сборная Украины по ампфутболу смогла занять первое место в дивизионе С после поражения от Израиля (0:2) на старте Лиги наций EAFF-2025.

На пути к успеху подопечные Назария Русецкого также обыграли сборную Нидерландов (2:1), а затем разгромили Бельгию (4:0).

В заключительном матче Украина встретилась с азербайджанцами, которые имели преимущество в один зачетный балл, а потому Сине-желтым нужно было лишь побеждать хозяев соревнования в битве за трофей.

Несмотря на фактор домашнего поля и поддержку фанов, наша команда переиграла Азербайджан (3:1). Сначала соперник забил в свои ворота, затем Николай Алексеенко реализовал 11-метровый удар, а третий мяч сборной Украины забил Дмитрий Куць.

Набрав девять очков, Сине-желтые выиграли Лигу наций в дивизионе С и поднялась в дивизион В, где будут играть против Испании, Ирландии, Франции и Грузии.

После игры украинцы эмоционально праздновали триумф. Для большинства это первый опыт получения международного трофея еще на таком уровне. Тренера Назария Русецкого даже «подбрасывали» в воздух. Специалист всего несколько месяцев назад возглавил эту сборную.

Впоследствии о победе сборной Украины по ампфутболу высказался президент УАФ Андрей Шевченко. Он высоко оценил успех нашей команды, где играют, в частности, ветераны войны.

«Мощное выступление сборной по ампфутболу в Лиге наций в Баку. Выходим первые из группы! Поздравляю, ребята! Слава Украине!», — написал Шевченко в Инстаграме.

