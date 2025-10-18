«Мои самые искренние болельщики»: трехлетняя дочь Судакова громко поддерживала отца во время игры Бенфики — видео

18 октября, 10:32
Георгий Судаков вместе с Елизаветой воспитывают двоих детей (Фото: instagram.com/sudakov11)

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков помог Бенфике обыграть Шавеш (2:0) в 1/32 финала Кубка Португалии. На 79-й минуте он ассистировал Эвангелосу Павлидису, который забил второй гол в матче.

На странице в Инстаграме его жена Елизавета Судакова опубликовала трогательное видео, на котором трехлетняя дочь Милана у телевизора громко поддерживала своего отца во время просмотра игры.

«Мои самые искренние болельщики», — отреагировал в сторис Георгий.

Напомним, Судаков перешел в лиссабонский клуб из Шахтера в августе. Георгий уже сыграл за Бенфику восемь матчей, забил два гола и отдал три ассиста.

Следующий матч команда Жозе Моуринью проведет 21 октября против Ньюкасла в Лиге чемпионов, а 25-го — в чемпионате Португалии против Ароки.

Ранее Довбик назвал топ-клуб Европы, в который хотел перейти летом.

