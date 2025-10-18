«Мои самые искренние болельщики»: трехлетняя дочь Судакова громко поддерживала отца во время игры Бенфики — видео
Георгий Судаков вместе с Елизаветой воспитывают двоих детей (Фото: instagram.com/sudakov11)
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков помог Бенфике обыграть Шавеш (2:0) в 1/32 финала Кубка Португалии. На 79-й минуте он ассистировал Эвангелосу Павлидису, который забил второй гол в матче.
На странице в Инстаграме его жена Елизавета Судакова опубликовала трогательное видео, на котором трехлетняя дочь Милана у телевизора громко поддерживала своего отца во время просмотра игры.
«Мои самые искренние болельщики», — отреагировал в сторис Георгий.
Напомним, Судаков перешел в лиссабонский клуб из Шахтера в августе. Георгий уже сыграл за Бенфику восемь матчей, забил два гола и отдал три ассиста.
Следующий матч команда Жозе Моуринью проведет 21 октября против Ньюкасла в Лиге чемпионов, а 25-го — в чемпионате Португалии против Ароки.
